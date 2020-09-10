За истекшие сутки в Китае зафиксированы 22 новых инфицированных COVID-19: семь больных в активной форме и 15 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Летальных исходов нет.
За предыдущие сутки было выявлено 10 случаев заражения: два активных и восемь бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 153 активных случая заражения, из которых 2 тыс. 604 ввозных. По окончании курса лечения из медучреждений страны за все время эпидемии выписаны 80 тыс. 358 поправившихся.
На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено шесть новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 442 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 901 (99 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 495 (семь случаев смерти).
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