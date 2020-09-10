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10.09.2020 08:51

В Баку состоялась онлайн-конференция по обмену опытом работы с детьми в период карантина

9 сентября 2020 года по инициативе Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) состоялась онлайн-конференция между Детским отделом Азербайджанского национального музея ковра и Детским музейным центром Пермского краеведческого музея на тему: «Обмен опытом работы с детьми в период карантина, формы привлечения заинтересованности детей».

В телемосте приняли участие сотрудники Детского отдела Азербайджанского национального музея ковра - Тарана Алиева (старший научный сотрудник), Рена Абдуллаева (ведущий научный сотрудник), Назрин Ширинова (главный специалист) и сотрудники Детского музейного центра Пермского краеведческого музея» - Ульяна Сайранова (заведующая сектором), Юлия Глазырина (заместитель директора по развитию) и Островский Сергей (заведующий отделом социально-культурной деятельности).

Представители Музеев обсудили различные вопросы в рамках перспективного сотрудничества и рассказали о своих образовательных программах для детей разных возрастов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]