В Баку состоялась онлайн-конференция по обмену опытом работы с детьми в период карантина

9 сентября 2020 года по инициативе Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) состоялась онлайн-конференция между Детским отделом Азербайджанского национального музея ковра и Детским музейным центром Пермского краеведческого музея на тему: «Обмен опытом работы с детьми в период карантина, формы привлечения заинтересованности детей».
В телемосте приняли участие сотрудники Детского отдела Азербайджанского национального музея ковра - Тарана Алиева (старший научный сотрудник), Рена Абдуллаева (ведущий научный сотрудник), Назрин Ширинова (главный специалист) и сотрудники Детского музейного центра Пермского краеведческого музея» - Ульяна Сайранова (заведующая сектором), Юлия Глазырина (заместитель директора по развитию) и Островский Сергей (заведующий отделом социально-культурной деятельности).
Представители Музеев обсудили различные вопросы в рамках перспективного сотрудничества и рассказали о своих образовательных программах для детей разных возрастов.
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