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Дальнее зарубежье 10.09.2020 12:43

Помпео призвал страны Юго-Восточной Азии разорвать связи с компаниями КНР, строившими искусственные острова в Южно-Китайском море

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг убеждал страны Юго-Восточной Азии отказаться от сотрудничества с китайскими фирмами, которые, по данным Вашингтона, помогали возводить искусственные острова в Южно-Китайском море, сообщает сингапурское издание "Стрейтс таймс".

"Пересмотрите деловые операции с каждой из принадлежащих государству (Китаю - ИФ) компаний, которые запугивают прибрежные государства АСЕАН в Южно-Китайском море", - заявил Помпео в ходе онлайн-саммита с участием глав МИД 10 стран АСЕАН.

"Не просто говорите, но действуйте", - призвал госсекретарь.

В то же время глава МИД Вьетнама, председательствующего на саммите, Фам Бинь Мин выразил обеспокоенность в связи с милитаризацией региона.

"Это разрушает доверие и уверенность, увеличивает напряженность и подрывает мир, безопасность и верховенство закона в регионе", - сказал он.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, что является нарушением международных законов.

26 августа Министерство торговли США включило в санкционные списки 24 китайских компании за помощь Народно-освободительной армии Китая в постройке искусственных островов в Южно-Китайском море.

Однако позднее власти Филиппин объявили, что не намерены приостанавливать проекты с китайскими компаниями, внесенными в санкционные списки США, и Манила будет действовать в своих интересах.

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Тэги: США, ЮВА, КИТАЙ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]