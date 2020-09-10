Помпео призвал страны Юго-Восточной Азии разорвать связи с компаниями КНР, строившими искусственные острова в Южно-Китайском море

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг убеждал страны Юго-Восточной Азии отказаться от сотрудничества с китайскими фирмами, которые, по данным Вашингтона, помогали возводить искусственные острова в Южно-Китайском море, сообщает сингапурское издание "Стрейтс таймс".
"Пересмотрите деловые операции с каждой из принадлежащих государству (Китаю - ИФ) компаний, которые запугивают прибрежные государства АСЕАН в Южно-Китайском море", - заявил Помпео в ходе онлайн-саммита с участием глав МИД 10 стран АСЕАН.
"Не просто говорите, но действуйте", - призвал госсекретарь.
В то же время глава МИД Вьетнама, председательствующего на саммите, Фам Бинь Мин выразил обеспокоенность в связи с милитаризацией региона.
"Это разрушает доверие и уверенность, увеличивает напряженность и подрывает мир, безопасность и верховенство закона в регионе", - сказал он.
Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, что является нарушением международных законов.
26 августа Министерство торговли США включило в санкционные списки 24 китайских компании за помощь Народно-освободительной армии Китая в постройке искусственных островов в Южно-Китайском море.
Однако позднее власти Филиппин объявили, что не намерены приостанавливать проекты с китайскими компаниями, внесенными в санкционные списки США, и Манила будет действовать в своих интересах.
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