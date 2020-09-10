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СНГ 10.09.2020 12:56

Соратники белорусской оппозиционерки Колесниковой сообщают о ее допросе в СИЗО

Следователи допрашивают белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову в СИЗО, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук.

"Допрос Марии Колесниковой начался в СИЗО в 10:00", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Колесникова находится в СИЗО N1 на Володарского в Минске.

В минувший вторник госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. Позднее ее соратники рассказали, что Колесникову власти насильно хотели вывезти из Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы".

В среду Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. В свою очередь адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]