Соратники белорусской оппозиционерки Колесниковой сообщают о ее допросе в СИЗО

Следователи допрашивают белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову в СИЗО, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук.

"Допрос Марии Колесниковой начался в СИЗО в 10:00", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Колесникова находится в СИЗО N1 на Володарского в Минске.

В минувший вторник госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. Позднее ее соратники рассказали, что Колесникову власти насильно хотели вывезти из Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы".

В среду Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. В свою очередь адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение.