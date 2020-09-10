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Дальнее зарубежье 10.09.2020 13:10

Саудовская Аравия открывает воздушное пространство для всех перелетов из Израиля

Саудовская Аравия согласилась открыть воздушное пространство не только для рейсов между Израилем и ОАЭ, но и для всего авиасообщения со стороны Израиля в восточном направлении, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на старшего советника президента США Джареда Кушнера.

По его словам, изменение маршрутов сократит время полетов между разными странами.

"Снят серьезный барьер, - цитирует издание слова Кушнера. - Каждый день вы видите заявления авиалиний, которые стремятся осуществлять перелеты из Израиля в разные города арабских стран, в которые обычно не разрешалось летать".

"Страны начинают отпускать старые конфликты и двигаться в направлении мира", - отметил советник президента.

"Люди сэкономят много времени, это разрушит барьер, который существовал 72 года", - добавил Кушнер.

В августе при поддержке США власти Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений.

ОАЭ стала одной из немногих арабских стран - после Египта и Иордании, согласившихся на мир с Израилем. Между тем, по данным региональных СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль ведет переговоры о нормализации отношений и с другими арабскими и исламскими странами.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АВИАСООБЩЕНИЕ, САУДАРАВИЯ, ПРОСТРАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]