Саудовская Аравия открывает воздушное пространство для всех перелетов из Израиля

Саудовская Аравия согласилась открыть воздушное пространство не только для рейсов между Израилем и ОАЭ, но и для всего авиасообщения со стороны Израиля в восточном направлении, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на старшего советника президента США Джареда Кушнера.
По его словам, изменение маршрутов сократит время полетов между разными странами.
"Снят серьезный барьер, - цитирует издание слова Кушнера. - Каждый день вы видите заявления авиалиний, которые стремятся осуществлять перелеты из Израиля в разные города арабских стран, в которые обычно не разрешалось летать".
"Страны начинают отпускать старые конфликты и двигаться в направлении мира", - отметил советник президента.
"Люди сэкономят много времени, это разрушит барьер, который существовал 72 года", - добавил Кушнер.
В августе при поддержке США власти Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений.
ОАЭ стала одной из немногих арабских стран - после Египта и Иордании, согласившихся на мир с Израилем. Между тем, по данным региональных СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль ведет переговоры о нормализации отношений и с другими арабскими и исламскими странами.
Власти Азербайджана через Интерпол объявили в розыск 2 армянских диверсантов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Италии реализацию проектов в ненефтяном секторе
ЦБ РФ в базовом сценарии ждет стабилизацию цен на нефть на уровне $50/барр. к концу 2022г
Газпром обсуждает сокращение инвестпрограммы-2020 по головной компании до 955 млрд руб
BP покупает у Equinor по 50% в двух проектах шельфовых ветропарков в США за $1,1 млрд
Песков заявил, что обязательного вакцинирования от коронавируса не будет
Китайская вакцина от коронавируса не вызывает побочных эффектов, заверяет ее производитель
За 50 лет популяции млекопитающих, птиц, рептилий и рыб в мире сократились почти на 70% - WWF
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
ГААД получит свыше 16 млн манатов на строительство дороги в Агдашском районе
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Рашада Мафусова
В Баку открылась онлайн-выставка «Нормандия-Неман»
Банк Республика снизил процентные ставки по потребительским кредитам до 15%!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори