Риск ухудшения ситуации по коронавирусу в Армении сохраняется из-за предстоящего начала занятий в школах - премьер

Ситуация с пандемией коронавируса в Армении постепенно стабилизируется, однако сохраняется риск ухудшения в связи с открытием общеобразовательных школ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"За последние 20 дней фиксируется меньше 200 случаев заражения ежедневно. Это улучшение ситуации. Число активных случаев снизилось и в настоящее время число проходящих лечение составляет менее 3 тыс. Количество проводимых ежедневно тестов также беспрецедентно большое, а положительный процент выявленных случаев низкий - около 5-8%", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, предстоящий большой риск связан с открытием школ с 15 сентября.

"Нами приняты решения, которые неоднозначно воспринимаются, в частности, обязательное ношение масок детьми, но мы вынуждены идти на такие шаги, чтобы не допустить всплеска заражений. Если ситуация улучшится, то постепенно выйдем из ограничений", - отметил Пашинян.

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 174 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 45 тыс. 326, сообщил в четверг единый информационный центр республики.

По данным центра, скончался еще один пациент с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 185. "Из них 906 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 279 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 41 тыс. 233 человека (+210 за сутки).

За минувшие сутки медики в Армении сделали 3 тыс. 250 тестов на коронавирус.