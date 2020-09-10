Динамика роста экономики РФ сейчас превышает июльский прогноз - зампред ЦБ

Динамика роста российской экономики сейчас превышает июльский прогноз, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на форуме НФА "Казначейство 2020".
"Данные за июль-август также показывают, что динамика роста в целом складывается несколько, наверное, лучше ожиданий. Но учитывая то, что действительно действует много факторов как со стороны спроса, очень большой фактор, безусловно, бюджетная поддержка и другие меры правительства, так и со стороны предложения, то пока, наверное, говорить рано о том, что как эти выходящие данные повлияют на наш прогноз, в какую сторону", - сказал Заботкин.
Он отметил, что "в целом баланс рисков, наверное, смещен в сторону того, что результаты 2020 года в целом будут несколько лучше, чем то, из чего совет директоров исходил в июле".
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