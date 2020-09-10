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Макроэкономика 10.09.2020 13:36

Динамика роста экономики РФ сейчас превышает июльский прогноз - зампред ЦБ

Динамика роста российской экономики сейчас превышает июльский прогноз, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на форуме НФА "Казначейство 2020".

"Данные за июль-август также показывают, что динамика роста в целом складывается несколько, наверное, лучше ожиданий. Но учитывая то, что действительно действует много факторов как со стороны спроса, очень большой фактор, безусловно, бюджетная поддержка и другие меры правительства, так и со стороны предложения, то пока, наверное, говорить рано о том, что как эти выходящие данные повлияют на наш прогноз, в какую сторону", - сказал Заботкин.

Он отметил, что "в целом баланс рисков, наверное, смещен в сторону того, что результаты 2020 года в целом будут несколько лучше, чем то, из чего совет директоров исходил в июле".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВВП, ПРОГНОЗ, ЦБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]