ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ставки, решение будет зависеть от развития ситуации в России и мире - зампред

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): регулятор будет оценивать целесообразность снижения ставки, решение будет зависеть от поступающей информации о развитии ситуации с экономикой и инфляцией в России и мире.

"Центральный банк продолжит оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, но и сроки реализации этого пространства для смягчения денежно-кредитной политики в базовом сценарии, я подчеркну, и необходимость воспользоваться этим пространством будет во многом определяться поступающей информацией как по российской экономике, по траектории инфляции, так и тем, как будет развиваться ситуация со внешними условиями", - сообщил Заботкин в ходе международного банковского форума "Казначейство-2020", организованного СРО "Национальная финансовая ассоциация".