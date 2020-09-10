Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0092 RUR   0.0226 GBR   2.2086 TRY   0.2273

Цена на нефть

$/bbl   09.09 WTI 38.05 1.29 Brent 40.79 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 10.09.2020 14:02

ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ставки, решение будет зависеть от развития ситуации в России и мире - зампред

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): регулятор будет оценивать целесообразность снижения ставки, решение будет зависеть от поступающей информации о развитии ситуации с экономикой и инфляцией в России и мире.

"Центральный банк продолжит оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, но и сроки реализации этого пространства для смягчения денежно-кредитной политики в базовом сценарии, я подчеркну, и необходимость воспользоваться этим пространством будет во многом определяться поступающей информацией как по российской экономике, по траектории инфляции, так и тем, как будет развиваться ситуация со внешними условиями", - сообщил Заботкин в ходе международного банковского форума "Казначейство-2020", организованного СРО "Национальная финансовая ассоциация".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЦБ, СТАВКА, ПЛАНЫ


Похожие новости


ЦБ РФ понизил прогноз по ценам на нефть в 2020г до $27 за баррель, в 2021г - до $35, в 2022г - до $45 ЦБ РФ выпускает памятные монеты, посвященные 50-летию мультфильма "Бременские музыканты" Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,25% Глава ЦБ Ирана проведет переговоры в Москве Решение ЦБ Турции о повышении ставки будет способствовать положительному отношению инвесторов к развивающимся рынкам - Набиуллина ЦБ хочет гарантию повышенных дивидендов на "префы" Русснефти, ведет переговоры - Поздышев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]