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10.09.2020 12:39

ГААД получит свыше 16 млн манатов на строительство дороги в Агдашском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги в Агдашском районе.

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство автомобильной дороги Гобуюстю-Йухары Неметабад- Ашагы Неметабад-Еникянд-Герибли выделяется 16,4 млн манатов.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Дорога соединяет 7 населенных пунктов с населением 6 тыс. человек.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]