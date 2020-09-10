ГААД получит свыше 16 млн манатов на строительство дороги в Агдашском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги в Агдашском районе.
Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство автомобильной дороги Гобуюстю-Йухары Неметабад- Ашагы Неметабад-Еникянд-Герибли выделяется 16,4 млн манатов.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.
Дорога соединяет 7 населенных пунктов с населением 6 тыс. человек.
Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.
Н.Аббасова
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