Власти Азербайджана через Интерпол объявили в розыск 2 армянских диверсантов

Генпрокуратура Азербайджана подала в Интерпол заявку на международный розыск двух армянских диверсантов, в отношении которых возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«На основе показаний ранее взятого в плен и арестованного армянского диверсанта, старшего лейтенанта Гургена Алавердяна, были установлены личности еще граждан Армении, которые планировали диверсионные операции против Азербайджана: Вазген Вартанян и Армен Джамалян», - говорится в сообщении.

В отношении Джамаляна и Вартаняна возбуждены уголовные дела по следующим статьям УК Азербайджана: 100.2 (агрессивная война), 228.3 (незаконное огнестрельное оружие, его компоненты, боеприпасы (за исключением беспроводного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), 276 (шпионаж), 279.2 (нападение на предприятия, ведомства, организации или отдельных лиц в составе вооруженных формирований или групп), 318.2 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц или организованной группой по сговору либо с применением или угрозой применения такой силы); 29), 214.2.3 (попытка терроризма), 29, 120.2.12 (покушение на убийство с намерением разжечь национальную, расовую, религиозную ненависть или вражду).

«Соответствующие постановления, принятые Следственным управлением, об объявлении вышеуказанных лиц в международный розыск отправлены в Национальное центральное бюро Интерпола», - отмечает Генпрокуратура.

Как сообщалось ранее, 23 августа 2020 года во время попытки осуществления диверсии со стороны армянских военнослужащих был захвачен и взят в плен диверсант, старший лейтенант Гурген Алавердян, 1989 года рождения. Следствие установило, что армянская диверсионная группа планировала ряд незаконных операций на азербайджанской территории: нападения на госпредприятия и отдельных граждан, убийство граждан, нанесение ущерба имуществу, сбор секретных данных.

На основании установленных фактов Генпрокуратура возбудила уголовное дело по 5 статьям Уголовного Кодекса Азербайджана.

Х.Насирзаде