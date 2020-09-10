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10.09.2020 12:55

ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги в Газахском районе, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на капитальный ремонт участка автодороги местного значения Y-35-06 (с 13 км) – Фарахли на территории Газахского района выделяется 2,2 млн манатов.

Средства на строительство автодороги будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

А. Мамедов

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Тэги: ГААД, ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]