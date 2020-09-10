ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги в Газахском районе, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на капитальный ремонт участка автодороги местного значения Y-35-06 (с 13 км) – Фарахли на территории Газахского района выделяется 2,2 млн манатов.

Средства на строительство автодороги будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

А. Мамедов