НАТО не планирует военных учений с Сербией в ближайшее время - источник в альянсе

В ближайших планах Североатлантического альянса нет совместных военных учений с Сербией, заявил "Интерфаксу" ответственный сотрудник штаб-квартиры организации.
У нас не запланировано никаких специальных мероприятий с Сербией на ближайшие месяцы, но мы по-прежнему привержены партнерству в интересах стабильности и безопасности в регионе", - сообщил собеседник агентства в четверг в Брюсселе.
Он также отметил: "НАТО имеет давнее партнерство с Сербией, которое мы ценим".
Накануне сербское радио со ссылкой на министра обороны страны Александра Вулина передало, что власти Сербии приняли решение заморозить все планы по совместным военным учениям с другими странами.
"В течение предстоящего периода мы не будем участвовать в каких бы то ни было совместных учениях или других связанных с вооруженными силами проектах с НАТО, ОДКБ, Россией, США, КНР, ЕС, Западом и Востоком", - сказал министр.
Он отметил, что Сербия продолжит выполнять планы по укреплению своей армии и по повышению ее боеготовности.
Министр пояснил, что такое решение позволит стране сохранить свой статус нейтральной в военном отношении и оградить себя от ненужного политического и экономического давления.
Вулин отметил, что решение правительства Сербии, если этого потребуют обстоятельства, может распространяться и на участие страны в миротворческих операциях.
Помимо этого, СМИ сообщали о заявлении Вулина, согласно которому Евросоюз оказывал давление на Белград, требуя от него отказа от участия в учениях в сентябре в Белоруссии.
"Нас просят отказаться от планировавшихся совместных с Белоруссией военных учений, угрожая лишить нас европейского будущего и оказать более сильное давление на нашу политику и на наших людей в Косово и Метохии", - приводили в среду сербские СМИ слова министра.
Как сообщалось, прибытие военных из РФ и Сербии в Белоруссию на международные антитеррористические белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020" планировалось с 10 по 15 сентября. Учения пройдут на полигоне "Брестский".
Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии.
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