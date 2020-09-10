Летний сезон в Греции завершается досрочно из-за введения карантинов Великобританией и Нидерландами

Отмены броней иностранных туристов в греческих отелях в последние несколько дней означают окончание летнего туристического сезона в Греции, доходы отрасли по итогам года будут ниже на 80%, сообщает газета Ekathimerini.
"Шквал отмен в греческих отелях за последние несколько дней, связанный с введением карантина для туристов, возвращающихся из Греции в Нидерланды и Великобританию, знаменует окончание летнего туристического сезона. Однако совсем трагичным итог сезона назвать нельзя, поскольку иностранный турпоток в августе превзошел пессимистичные прогнозы начала года", - пишет издание.
Как отмечает газета, иностранный турпоток в Грецию в августе был ниже на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако доходы от туризма составили 1,5 млрд евро, что равносильно совокупным доходам за семь месяцев 2020 года.
"В соответствии с прогнозами на сентябрь-декабрь индустрия туризма Греции заработает около 600 млн евро, а годовой доход составит чуть больше 3,5 млрд евро, это на 80% меньше, чем в 2019 году", - пишет Ekathimerini.
Наибольшее число туристов приехало в августе в Грецию из Великобритании - 315,8 тыс. человек, на втором месте немцы - 205,9 тыс., за ними следуют поляки (81,8 тыс.), итальянцы (70,5 тыс.) и граждане Нидерландов (52,3 тыс.).
По данным компании Fraport Greece, оператора 14 региональных аэропортов, пассажиропоток в январе-августе составил всего 5,53 млн человек, это почти в 4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (21,7 млн).
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