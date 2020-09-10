Премьер Грузии заявил о второй волне коронавируса в стране

Вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19 фактически началась в Грузии, заявил в четверг премьер-министр Георгий Гахария.

"Сегодняшние 57 и вчерашние 44 случая заражения коронавирусной инфекцией прямо указывают, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно меняется. Мы прогнозировали вторую волну распространения вируса и фактически этот процесс начинается. Главное, что нет никаких оснований для паники, так как мы полностью управляем ситуацию, и она находится под контролем", - сказал Гахария на заседании правительства.

Исходя из эпидемиологической ситуации, придется вводить в стране определенные ограничения, добавил премьер-министр.

"Театры, кинотеатры и детские развлекательные центры, которые мы планировали открыть с 1 октября, начнут работу с 1 ноября. С сегодняшнего дня запрещено проведение мероприятий под открытым небом в количестве более 200 человек, а также проведение ритуальных мероприятий в количестве не более 10 человек", - сказал Гахария.

Он также сообщил, что запрещается работа ночных клубов не только в закрытом, но и открытом пространстве.

"Ограничения не касаются предвыборной кампании и агитации избирателей", - сказал Гахария.

Выборы в парламент намечены в Грузии на 31 октября.

Премьер также сообщил, что медучреждения полностью готовы принять пациентов с COVID-19.

По данным Минздрава, в Грузии выявлены с начала пандемии 1 тыс. 830 случаев заражения COVID-19, скончались 19 человек.