Белорусские правозащитники признали Колесникову политзаключённой

Белорусские правозащитники считают задержанных оппозиционеров Марию Колесникову, Максима Знака и Илью Салея политическими заключёнными, требуют их немедленного освобождения из СИЗО.
Заявление правозащитных организаций распространено в четверг незарегистрированным в Белоруссии центром "Весна".
"Мы, представители белорусских правозащитных организаций, заявляем о признании Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея политическими заключенными", - говорится в обращении.
Правозащитники потребовали "немедленного освобождения Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея и прекращения уголовного преследования в отношении них".
"Продемонстрированные спецслужбами абсолютно неправовые подходы (похищение и попытка насильственного выдворения за пределы страны М. Колесниковой в продолжение таких же неправовых прежних практик, примененных в отношении С. Тихановской и О. Ковальковой), а также угрозы физической расправы, которые были высказаны в отношении Марии Колесниковой в здании ГУБОПиК, еще больше подчеркивают политический и противоправный характер этого преследования", - говорится в сообщении.
В среду Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, Знак и Салей арестованы по делу о призывах к захвату власти.
В свою очередь адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная считает все подозрения против себя абсурдными и расценивает происходившее как политическое преследование.
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