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СНГ 10.09.2020 17:04

Белорусские правозащитники признали Колесникову политзаключённой

Белорусские правозащитники считают задержанных оппозиционеров Марию Колесникову, Максима Знака и Илью Салея политическими заключёнными, требуют их немедленного освобождения из СИЗО.

Заявление правозащитных организаций распространено в четверг незарегистрированным в Белоруссии центром "Весна".

"Мы, представители белорусских правозащитных организаций, заявляем о признании Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея политическими заключенными", - говорится в обращении.

Правозащитники потребовали "немедленного освобождения Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея и прекращения уголовного преследования в отношении них".

"Продемонстрированные спецслужбами абсолютно неправовые подходы (похищение и попытка насильственного выдворения за пределы страны М. Колесниковой в продолжение таких же неправовых прежних практик, примененных в отношении С. Тихановской и О. Ковальковой), а также угрозы физической расправы, которые были высказаны в отношении Марии Колесниковой в здании ГУБОПиК, еще больше подчеркивают политический и противоправный характер этого преследования", - говорится в сообщении.

В среду Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, Знак и Салей арестованы по делу о призывах к захвату власти.

В свою очередь адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная считает все подозрения против себя абсурдными и расценивает происходившее как политическое преследование.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]