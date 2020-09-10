Премьер Италии получил от Путина обещание расследовать произошедшее с Навальным

Премьер Италии Джузеппе Конте рассказал, что президент России Владимир Путин сообщил ему о готовности учредить комиссию для расследования инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.
"Президент Путин заверил меня, что Россия намерена выяснить, что произошло. Он сообщил, что учредит комиссию по расследованию. Он сказал, что готов сотрудничать с властями ФРГ", - сказал Конте в интервью итальянской газете "Фольо".
Премьер Италии подчеркнул, что России необходимо сотрудничать по этому делу, чтобы избежать ухудшения отношений с ЕС. "Сотрудничество - это лучший способ, чтобы избежать развития событий, при котором эта ужасная история окажется негативное влияние на отношения между Евросоюзом и Россией", - заявил Конте.
По его словам, в том, что касается инцидента с Навальным, Италия поддерживает позицию ФРГ и ЕС.
Он рассказал, что во время контактов с Путиным призывал выяснить, что произошло с Навальным. "Я говорил об этом в ходе недавнего разговора с президентом Путиным. Мы с ним часто общаемся: у нас открытый и честный диалог, в том числе потому, что я считаю Россию важной частью решения многих кризисов, затрагивающих наши интересы", - отметил председатель совета министров Италии.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.
7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы, и его состояние улучшилось. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.
Власти Азербайджана через Интерпол объявили в розыск 2 армянских диверсантов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Италии реализацию проектов в ненефтяном секторе
Фондовый рынок США растет на данных по рынку труда
Власти Азербайджана планируют удвоить ВВП за 10 лет
Внутреннее потребление автобензина в Азербайджане за 15 лет увеличилось в 2,3 раза, в 2019г – почти на 8%
CNBG заявляет об отсутствии побочных эффектов у ее вакцин от COVID-19, финальный этап испытаний проходит гладко
С 1970 по 2016 годы численность животных в мире сократилась на 68% - исследование
ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
ГААД получит свыше 16 млн манатов на строительство дороги в Агдашском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Рашада Мафусова
В Баку открылась онлайн-выставка «Нормандия-Неман»
Банк Республика снизил процентные ставки по потребительским кредитам до 15%!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори