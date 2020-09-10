Премьер Италии получил от Путина обещание расследовать произошедшее с Навальным

Премьер Италии Джузеппе Конте рассказал, что президент России Владимир Путин сообщил ему о готовности учредить комиссию для расследования инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Президент Путин заверил меня, что Россия намерена выяснить, что произошло. Он сообщил, что учредит комиссию по расследованию. Он сказал, что готов сотрудничать с властями ФРГ", - сказал Конте в интервью итальянской газете "Фольо".

Премьер Италии подчеркнул, что России необходимо сотрудничать по этому делу, чтобы избежать ухудшения отношений с ЕС. "Сотрудничество - это лучший способ, чтобы избежать развития событий, при котором эта ужасная история окажется негативное влияние на отношения между Евросоюзом и Россией", - заявил Конте.

По его словам, в том, что касается инцидента с Навальным, Италия поддерживает позицию ФРГ и ЕС.

Он рассказал, что во время контактов с Путиным призывал выяснить, что произошло с Навальным. "Я говорил об этом в ходе недавнего разговора с президентом Путиным. Мы с ним часто общаемся: у нас открытый и честный диалог, в том числе потому, что я считаю Россию важной частью решения многих кризисов, затрагивающих наши интересы", - отметил председатель совета министров Италии.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы, и его состояние улучшилось. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.