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Это интересно 10.09.2020 17:18

С 1970 по 2016 годы численность животных в мире сократилась на 68% - исследование

Популяции различных видов животных на Земле за период 1970 - 2016 годов в среднем сократились на 68% - на фоне интенсивной эксплуатации Земли человечеством, сообщает газета The Guardian со ссылкой на доклад Всемирного фонда дикой природы и Зоологического общества Лондона.

Доклад, составленный 134 экспертами со всего мира, охватывал 20 811 популяций, относящихся к 4392 видам позвоночных.

При этом, два года назад, указывает The Guardian, показатели вымирание животного мира составляли 60%.

"Кажется, мы потратили 10 - 20 лет, говоря о сокращении (численности животного мира - ИФ), и на самом деле ничего не смогли с этим предпринять", - заявил Робин Фриман, возглавлявший это исследование в Зоологическом обществе Лондона.

Причиной вымирания исследователи называют чрезмерный уровень потребления человечества, рост популяции людей и интенсивное сельское хозяйство.

Наибольший урон понес животный мир Латинской Америки и Карибских островов - сокращение на 94%, затем идут Африка (65%), Азиатско-Тихоокеанский регион (45%), Северная Америка (33%), а также Европа и Центральная Азия (24%).

Также, согласно докладу, человечество изменило ландшафт на 75% суши, свободной ото льда, а с 1700 года Земля лишилась почти 90% сильно увлажненных земель.

Наибольший урон, в числе прочих, понесли пресноводные области планеты: здесь численность животных уменьшилось на 84%, и трети видов угрожает вымирание.

Согласно данным спутниковых снимков, лишь 25% земной суши не подверглась воздействию человечества, и эти территории во многом сосредоточены в России, Канаде, Бразилии и Австралии.

Один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов британец Дэвид Аттенборо в эссе к этому докладу указал, что ответ на подобный вызов превышает возможности отдельных государств.

"Время чисто национальных интересов прошло, интернационализм должен быть нашим подходом, и это делает неизбежным равновесие между тем, что народы забирают у Земли и что они возвращают. Более богатые народы взяли много, и пришло время отдавать", - написал он.

Однако, отмечает The Guardian, исследование демонстрирует, что некоторые виды животных возможно восстановить благодаря природоохранным мероприятиям.

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Тэги: МИР, БИОРАЗНООБРАЗИЕ, СОКРАЩЕНИЕ, УГРОЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]