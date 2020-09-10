Китайская вакцина от коронавируса не вызывает побочных эффектов, заверяет ее производитель

В китайской компании China National Biotec Group (CNBG), разработавшей сразу две вакцины от коронавируса COVID-19, заявили, что ни один из пользоучателей вакцин не сообщил о какой-либо побочной реакции.

Комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за появления у испытуемых побочных эффектов, в CNBG заявили, что финальный этап клинических испытаний их вакцины проходит гладко. Представитель CNBG отметила, что компания будет следовать рекомендациям в случае выявления побочных эффектов у иммунизированных в ходе последнего этапа испытаний.

Как сообщила компания в WeChat, вакцины введены сотням тысяч людей. Вакцинацию проводят в рамках программы экстренного использования, которая позволяет применять экспериментальные вакцины для иммунизации работников "на передовой" еще до завершения финальных клинических испытаний. В соответствии с китайской программой экстренного использования вакцину запрещено вводить беременным и кормящим женщинам.

Две вакцины CNBG являются одними из самых быстро разрабатываемых в мире. Вакцина китайской компании создана с использованием инактивированного вируса, который стимулирует выработку иммунного ответа, не вызывая заболевания COVID-19. В этом состоит отличие вакцин CNBG от вакцин AstraZeneca, которая создана на основе аденовируса шимпанзе, передающего компонент коронавируса.

Согласно заявлению CNBG, вакцины компании могут стать широко доступными в конце этого года. Компания заявила, что инвестировала около 2 млрд юаней ($292 млн) в строительство двух производственных объектов, и изучает планы по дальнейшему расширению потенциала для производства до 1 млрд доз вакцины в год.

9 сентября стало известно, что клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с университетом Оксфорда, были приостановлены для расследования потенциально необъяснимой болезни у одного из участников. "В рамках продолжающихся рандомизированных контролируемых глобальных испытаний оксфордской вакцины против коронавируса наш стандартный процесс обзора привел к паузе в испытаниях, чтобы пересмотреть данные о безопасности", - говорилось в заявлении AstraZeneca.

Болезнь участника испытания может быть и не вызвана вакциной, однако это необходимо проверить.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что Лондон заключил контракт с AstraZeneca на производство 30 млн доз вакцины от коронавируса. "Мы уже заключили с AstraZeneca контракт на 30 млн доз (вакцины - ИФ), и они уже приступают к производству этих доз, еще до ее одобрения", - сказал Хэнкок. Он добавил, что как только использование вакцины утвердят, Великобритания будет готова вывести вакцину на рынок.

"В лучшем случае это произойдет в этом году. Я думаю, что, вероятнее всего (это состоится - ИФ), в начале следующего года - в первые несколько месяцев следующего года", - добавил глава британского Минздрава.