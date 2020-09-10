Военные США заказали разработку новой ядерной ракеты

ВВС США заказали у военно-промышленной корпорации Northrop Grumman разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на смену Minuteman III ("Минитмен-3"), которая на протяжении полувека служит ключевой составляющей ядерных сил страны, сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

Сумма контракта - $13,3 млрд, он рассчитан на восемь лет.

Глава Пентагона Марк Эспер приветствовал контракт, отметив, что модернизация ядерных сил является высшим приоритетом и ключевой задачей обороны страны.

Новая МБР рассматривается как часть полного обновления ядерных сил, включая новый флот подлодок с баллистическими ракетами, новый бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, новую крылатую ракету воздушного базирования, а также новые системы командования и контроля, отмечает AP. На эти цели предполагается израсходовать порядка $1,2 трлн.

Minuteman III = единственная наземная МБР ВВС США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок.

В начале сентября США осуществили очередной испытательный пуск Minuteman III.

Это было уже третье испытание МБР в 2020 году. Предыдущие были проведены в феврале и августе. В среднем ежегодно осуществляются три-четыре таких пуска. В июле 2018 года одно из испытаний завершилось неудачей. Во время полета у ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.