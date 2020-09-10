Военные США заказали разработку новой ядерной ракеты

ВВС США заказали у военно-промышленной корпорации Northrop Grumman разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на смену Minuteman III ("Минитмен-3"), которая на протяжении полувека служит ключевой составляющей ядерных сил страны, сообщило информационное агентство Associated Press (AP).
Сумма контракта - $13,3 млрд, он рассчитан на восемь лет.
Глава Пентагона Марк Эспер приветствовал контракт, отметив, что модернизация ядерных сил является высшим приоритетом и ключевой задачей обороны страны.
Новая МБР рассматривается как часть полного обновления ядерных сил, включая новый флот подлодок с баллистическими ракетами, новый бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, новую крылатую ракету воздушного базирования, а также новые системы командования и контроля, отмечает AP. На эти цели предполагается израсходовать порядка $1,2 трлн.
Minuteman III = единственная наземная МБР ВВС США.
На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок.
В начале сентября США осуществили очередной испытательный пуск Minuteman III.
Это было уже третье испытание МБР в 2020 году. Предыдущие были проведены в феврале и августе. В среднем ежегодно осуществляются три-четыре таких пуска. В июле 2018 года одно из испытаний завершилось неудачей. Во время полета у ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.
Власти Азербайджана через Интерпол объявили в розыск 2 армянских диверсантов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Италии реализацию проектов в ненефтяном секторе
Фондовый рынок США растет на данных по рынку труда
Власти Азербайджана планируют удвоить ВВП за 10 лет
Внутреннее потребление автобензина в Азербайджане за 15 лет увеличилось в 2,3 раза, в 2019г – почти на 8%
CNBG заявляет об отсутствии побочных эффектов у ее вакцин от COVID-19, финальный этап испытаний проходит гладко
С 1970 по 2016 годы численность животных в мире сократилась на 68% - исследование
ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
ГААД получит свыше 16 млн манатов на строительство дороги в Агдашском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Рашада Мафусова
В Баку открылась онлайн-выставка «Нормандия-Неман»
Банк Республика снизил процентные ставки по потребительским кредитам до 15%!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори