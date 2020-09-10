BP покупает у Equinor по 50% в двух проектах шельфовых ветропарков в США за $1,1 млрд

Британская нефтекомпания BP Plc заключила соглашение с норвежской Equinor о покупке долей по 50% в проектах ветропарков Empire Wind и Beacon Wind у восточного побережья США за $1,1 млрд.
Equinor сообщила в пресс-релизе, что останется оператором проектов на этапах разработки, строительства и эксплуатации.
Empire Wind будет располагаться у берегов штата Нью-Йорк. Реализация проекта планируется в две фазы, первая из которых должна быть завершена к середине 2020-х гг. Общая установленная мощность ветропарка составит более 2 ГВт.
Beacon Wind, установленная мощность которого должна превысить 2,4 ГВт, будет построен у берегов штата Массачусетс. Каждый из ветропарков позволит снабжать электричеством более 1 млн домов, отметили в Equinor.
BP и Equinor также договорились о развитии стратегического партнерства в области шельфовой ветроэнергетики в США. Соглашение с Equinor было заключено вскоре после того, как BP объявила о новой стратегии, предусматривающей увеличение низкоуглеродных инвестиций в 10 раз, до $5 млрд в год, а также наращивание мощностей по производству возобновляемой энергии с 2,5 ГВт в 2019 году до примерно 50 ГВт в 2030 году.
"Оффшорная ветроэнергетика в мире растет примерно на 20% в год и считается ключевым элементов в удовлетворении мировой потребности в сокращении выбросов", - заявил глава BP Бернард Луни.
Акции BP в четверг дешевеют на 1,1%, Equinor - на 0,4%.
Власти Азербайджана через Интерпол объявили в розыск 2 армянских диверсантов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Италии реализацию проектов в ненефтяном секторе
Песков заявил, что обязательного вакцинирования от коронавируса не будет
Китайская вакцина от коронавируса не вызывает побочных эффектов, заверяет ее производитель
За 50 лет популяции млекопитающих, птиц, рептилий и рыб в мире сократились почти на 70% - WWF
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
ГААД получит свыше 16 млн манатов на строительство дороги в Агдашском районе
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
Кипр не одобрит санкции ЕС по Беларуси без введения санкций против Турции
Премьер Грузии заявил о второй волне коронавируса в стране
Риск ухудшения ситуации по коронавирусу в Армении сохраняется из-за предстоящего начала занятий в школах - премьер
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Рашада Мафусова
В Баку открылась онлайн-выставка «Нормандия-Неман»
Банк Республика снизил процентные ставки по потребительским кредитам до 15%!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори