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ТЭК 10.09.2020 14:07

BP покупает у Equinor по 50% в двух проектах шельфовых ветропарков в США за $1,1 млрд

Британская нефтекомпания BP Plc заключила соглашение с норвежской Equinor о покупке долей по 50% в проектах ветропарков Empire Wind и Beacon Wind у восточного побережья США за $1,1 млрд.

Equinor сообщила в пресс-релизе, что останется оператором проектов на этапах разработки, строительства и эксплуатации.

Empire Wind будет располагаться у берегов штата Нью-Йорк. Реализация проекта планируется в две фазы, первая из которых должна быть завершена к середине 2020-х гг. Общая установленная мощность ветропарка составит более 2 ГВт.

Beacon Wind, установленная мощность которого должна превысить 2,4 ГВт, будет построен у берегов штата Массачусетс. Каждый из ветропарков позволит снабжать электричеством более 1 млн домов, отметили в Equinor.

BP и Equinor также договорились о развитии стратегического партнерства в области шельфовой ветроэнергетики в США. Соглашение с Equinor было заключено вскоре после того, как BP объявила о новой стратегии, предусматривающей увеличение низкоуглеродных инвестиций в 10 раз, до $5 млрд в год, а также наращивание мощностей по производству возобновляемой энергии с 2,5 ГВт в 2019 году до примерно 50 ГВт в 2030 году.

"Оффшорная ветроэнергетика в мире растет примерно на 20% в год и считается ключевым элементов в удовлетворении мировой потребности в сокращении выбросов", - заявил глава BP Бернард Луни.

Акции BP в четверг дешевеют на 1,1%, Equinor - на 0,4%.

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Тэги: США, BP, EQUINOR, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]