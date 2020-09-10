Песков заявил, что обязательного вакцинирования от коронавируса не будет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендует желающим принять участие в тестировании по вакцинированию от коронавируса, но подчеркивает, что никакого принуждения к вакцинированию быть не может.

"Действительно наши ученые преуспели в деле изготовления и подготовки к тестированию и прохождению первых двух этапов тестирования столь долгожданной и столь нужно вакцины, потому что вакцина фактически является единственным средством для эффективной профилактики борьбы с этой пандемией. Поэтому тем, кто хочет, только желающим, я бы всячески рекомендовал поучаствовать в программе тестирования", - сказал Песков на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ.

Он добавил: "Можно либо дожидаться завершения третьего этапа, либо, не дожидаясь, стать добровольцем третьей фазы".

"Естественно, прививку можно ставить и нужно только на добровольной основе, никакого здесь принуждения или обязательного вакцинирования быть не может и не должно быть", - сказал Песков.