Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0092 RUR   0.0226 GBR   2.2086 TRY   0.2273

Цена на нефть

$/bbl   09.09 WTI 38.05 1.29 Brent 40.79 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 10.09.2020 14:15

Песков заявил, что обязательного вакцинирования от коронавируса не будет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендует желающим принять участие в тестировании по вакцинированию от коронавируса, но подчеркивает, что никакого принуждения к вакцинированию быть не может.

"Действительно наши ученые преуспели в деле изготовления и подготовки к тестированию и прохождению первых двух этапов тестирования столь долгожданной и столь нужно вакцины, потому что вакцина фактически является единственным средством для эффективной профилактики борьбы с этой пандемией. Поэтому тем, кто хочет, только желающим, я бы всячески рекомендовал поучаствовать в программе тестирования", - сказал Песков на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ.

Он добавил: "Можно либо дожидаться завершения третьего этапа, либо, не дожидаясь, стать добровольцем третьей фазы".

"Естественно, прививку можно ставить и нужно только на добровольной основе, никакого здесь принуждения или обязательного вакцинирования быть не может и не должно быть", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


Похожие новости


Визит Лукашенко в Россию находится на стадии подготовки - Песков Путин ожидает, что силовой резерв для Беларуси не понадобится - Песков Потребности в российских войсках в Белоруссии нет, военная техника РФ находится на территории России - Песков Россия не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии - Песков Кремль надеется на урегулирование ситуации на границе Армении и Азербайджана и нормализацию отношений между уроженцами двух стран в России Песков не знает, когда у Путина отпуск

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]