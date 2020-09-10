Украинский главком заболел коронавирусом

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заболел коронавирусом, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

"Да, в течение двух недель главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции с соблюдением всех рекомендаций министерства здравоохранения и военных медиков. На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное. После сдачи ПЦР-теста, который показал позитивный результат, придерживаясь всех рекомендаций, он сразу пошел на самоизоляцию", - сказал Сеник агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.