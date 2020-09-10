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СНГ 10.09.2020 18:11

Украинский главком заболел коронавирусом

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заболел коронавирусом, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

"Да, в течение двух недель главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции с соблюдением всех рекомендаций министерства здравоохранения и военных медиков. На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное. После сдачи ПЦР-теста, который показал позитивный результат, придерживаясь всех рекомендаций, он сразу пошел на самоизоляцию", - сказал Сеник агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВОЕНАЧАЛЬНИК, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]