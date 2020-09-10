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Экология 10.09.2020 21:09

BHP обещает сократить эксплуатационные выбросы на 30% к 2030 году

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Group PLC сообщила о намерении сократить эксплуатационные выбросы парниковых газов по крайней мере на 30% к 2030 финансовому году.

В пресс-релизе компании говорится, что она примет меры по сокращению косвенных выбросов парниковых газов, подпадающих под категорию Scope 3, для содействия декарбонизациии, а также увяжет вознаграждение руководителей с выполнением ее климатического плана.

Ранее BHP уже взяла на себя обязательство к 2050 году достичь чистого нулевого уровня прямых и энергетических косвенных выбросов парниковых газов - Scope 1 и Scope 2. Компания также обязуется, что уровень этих выбросов к 2022 финансовом году будет ниже показателей 2017 финансового года.

"Наш портфель имеет хорошие возможности для поддержки перехода к более экологически чистому миру в соответствии с Парижским соглашением. Он включает сырьевые товары, необходимые для глобального экономического роста и способность мира перейти к низкоуглеродному будущему и процветать в нем", - заявил генеральный директор BHP Майк Генри, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Акции BHP в ходе торгов в Лондоне в четверг дешевеют на 2,2%. С начала года капитализация компании снизилась на 5,4% и сейчас составляет около 96,9 млрд фунтов стерлингов ($126 млрд).

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, BHP, ЭКОЛОГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]