Белград принял решение отказаться от проведения совместных военных учений под угрозами со стороны ЕС - газета

Вопрос об участии сербской армии в международных учениях первым поднял посланник Европейского парламента по Сербии Владимир Бильчик, сразу за ним об этом заговорила Германия, при этом Белграду угрожали санкциями и блокадой сближения с ЕС, пишет в четверг сербская газета "Вечерне новости".

Издание также приводит слова министра обороны Александра Вулина, который заявил, что "Сербия находится под страшным и незаслуженным давлением со стороны ЕС".

"Давление не имеет никакого смысла, оно не обосновано ни нашими решениями, ни нашими действиями, и не соответствует реальности, а результатом является истерия, которая определяет политические решения крупных и сильных стран. Под угрозой лишения нас европейского будущего и еще большего давления на нашу политику и на наш народ в Косово и Метохии и в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) от нас требуют, чтобы мы отказались от запланированных учений с Белоруссией", - цитируют "Вечерне новости" слова Вулина. При этом глава минобороны Сербии напомнил, что по решению Народной скупщины (парламента) страна объявлена нейтральной с военной точки зрения.

Отставной полковник Службы контрразведки Сербии Любан Каран в беседе с изданием высказал мнение, что приостановка участия Сербии в учениях имеет смысл, хотя и является вынужденной мерой.

По его словам, "Сербия любой ценой должна избежать участи разменной монеты в подковерной игре крупных сил".

"С учетом давления, касающегося отвода наших военных с ранее запланированных учений в Белоруссии, вероятно, самое разумное решение заключается в том, чтобы приостановить всё до тех пор, пока не станет ясно, как всё будет развиваться на бурной геополитической сцене", - добавил он.

"Вечерне новости" напоминают, что Сербия сотрудничает с НАТО в сфере армейской реформы, пресечении коррупции в оборонной сфере, в сфере военного образования, уничтожения и переработки устаревших боеприпасов, а также в сфере гражданской программы "Наука за мир". Военная делегация Сербии в Брюсселе находится в постоянном контакте с представителями альянса, и особенно со странами, которые не признали одностороннее провозглашение независимости Косово.

В течение 2019 года Сербия провела 17 военных учений с другими странами: 13 - с НАТО и партнерами, и лишь четыре - с Россией. Большой шум поднялся после учений "Славянское братство", которые прошли в Белграде в прошлом году и на которых ракетный комплекс С-400 был впервые показан за пределами России. Сербские солдаты участвовали в учениях "Славянский щит", "Братство авиаторов России и Сербии", а также в составе войск Западного военного округа России, напоминает газета.

Накануне власти Сербии приняли решение заморозить все планы по совместным военным учениям с другими странами.

"В течение предстоящего периода мы не будем участвовать в каких бы то ни было совместных учениях или других связанных с вооруженными силами проектах с НАТО, ОДКБ, Россией, США, КНР, ЕС, Западом и Востоком", - сказал министр.

При этом он заверил, что Сербия продолжит выполнять планы по укреплению своей армии и по повышению ее боеготовности.

Министр пояснил, что такое решение позволит Сербии сохранить свой статус нейтральной в военном отношении страны и оградить себя от ненужного политического и экономического давления.

Вулин отметил, что решение правительства Сербии, если этого потребуют обстоятельства, может распространяться и на участие страны в миротворческих операциях.

Прибытие военных из РФ и Сербии в Белоруссию на международные антитеррористические белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020" планировалось с 10 по 15 сентября. Учения пройдут на полигоне "Брестский".

Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии.

Учения пройдут на фоне политического кризиса в Белоруссии.