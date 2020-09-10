Санкции ЕС по Белоруссии готовятся, есть политическая воля завершить этот процесс как можно скорее - представитель Борреля

Работа над санкциями ЕС в отношении Белоруссии продолжается, но на данном этапе Брюссель не комментирует этот процесс, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Работа идет, есть реальная политическая воля и решимость, чтобы эта работа была завершена как можно скорее", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Что касается деталей, позиций государств-членов, возможных заявлений СМИ, мы не комментируем проходящих процедур. Речь идет о внутренних дискуссиях между государствами-членами в различных рабочих подразделениях Совета ЕС", - сказал дипломат в ответ на просьбу объяснить, когда будут готовы эти санкции и кто из государств ЕС блокирует их принятие.

Он напомнил, что министры иностранных дел стран ЕС достигли политической договоренности о необходимости санкций в отношении представителей белорусских властей за фальсификацию результатов президентских выборов и насилие в отношении участников мирных акций протеста.

По словам Стано, по этому вопросу есть "политическая воля на самом высоком уровне" Евросоюза.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости как можно скорее применить санкции ЕС к виновным в политических репрессиях в Белоруссии.

"Призываю ускорить процесс санкций", - написал Мишель в минувшую среду в твиттере.

"Политические преследования в Белоруссии, включая задержания по политическим мотивам и принудительную ссылку, должны быть прекращены", - подчеркнул он.

"Белорусские власти должны освободить политических заключенных и позволить гражданам реализовать свое право на свободу слова и собраний", - потребовал глава Евросовета.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят в Белоруссии по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тыс. человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Белоруссии. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

Спустя два дня после выборов Тихановская уехала в Литву. Ее соратники тогда заявили, что отъезду Тихановской в Литву предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Белоруссии в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Позднее Лукашенко утверждал, что оказал содействие Тихановской в отъезде из республики по ее просьбе.

18 августа ее сторонники создали Координационный совет (КС) с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

К настоящему времени практически все члены президиума КС либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. Так, во вторник на границе Белоруссии и Украины была задержана оппозиционерка Мария Колесникова. Ее соратники утверждают, что Колесникову власти хотели насильно вывезти из Белоруссии, но она порвала паспорт. Лукашенко заявлял, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы".

В среду Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. В свою очередь адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение.