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Финансы 10.09.2020 20:21

ЕЦБ сохранил ключевые ставки на текущих уровнях, не стал менять объем программы PEPP

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет находиться вблизи целевого уровня, составляющего чуть ниже 2%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.

При этом регулятор сообщил, что "готов скорректировать все свои инструменты".

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Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, РЕШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]