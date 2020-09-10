ЕЦБ сохранил ключевые ставки на текущих уровнях, не стал менять объем программы PEPP

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.
Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет находиться вблизи целевого уровня, составляющего чуть ниже 2%.
ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.
Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.
При этом регулятор сообщил, что "готов скорректировать все свои инструменты".
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