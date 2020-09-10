В Азербайджане за сутки выявлено 142 новых случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 142 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 37 тыс. 874, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 175 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 556.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 35 тыс. 269 человек (+150 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 49 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,29 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 988 тыс. 268 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде