Самолет британских ВВС провел разведку вблизи черноморских рубежей России

Стратегический разведывательный самолет британских королевских ВВС RC-135W в четверг провел новый разведывательный полет вблизи Крыма, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Акротири на Кипре, в течение более четырех часов курсировал вдоль западного и южного побережья полуострова над международными водами. Полет выполнялся на расстоянии примерно 40-60 км от морской границы и на высоте 9,7 тыс. метров.

Это уже второй за неделю полет данного британского самолета вблизи границ России на Черном море.

Накануне российский истребитель Су-27 вылетал на "перехват" американского самолета-разведчика, который также выполнял полет вблизи черноморских границ России.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря",- сообщили в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

По словам российских военных, после разворота иностранного самолета истребитель Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.