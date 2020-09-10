Власти Азербайджана планируют удвоить ВВП за 10 лет

Правительство Азербайджана планирует удвоить ВВП в течение следующих 10 лет.

«Такая задача поставлена перед Экономическим советом. Обеспечение двукратного экономического роста - одна из основных стратегических задач повышения социально-экономического благосостояния страны в ближайшее десятилетие. Особенно важно формирование и разработка новых механизмов повышения ежегодных темпов роста экономики, в том числе в постпандемический период, определение приоритетов национального развития на основе создания более устойчивых и инклюзивных источников экономического роста», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Для адекватного реагирования на стратегические вызовы национального экономического развития, обеспечения успешного перехода к новой модели экономического роста и развития, в правительстве планируют создать новую стратегическую основу экономической политики.

«Новая система управления должна обеспечить формирование стратегии, направленной на ускорение социально-экономического развития страны и модернизацию национальной экономики в постпандемический период, в частности разработку и успешную реализацию программ экономических реформ», - подчеркнули в правительстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал указ о создании Экономического совета. Совету поручено подготовить и предоставить главе государства предложения по определению направлений реформ и экономической политики для сохранения в Азербайджане макроэкономической стабильности и социально-экономического развития.

Как сообщалось ранее, по итогам 2020 года спад ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 2,9%-4,3% в зависимости цен на нефть на мировых рынках.

Согласно прогнозам министерства экономики, в 2021 году рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 3,4%, в 2022 году – 4,8%, в 2023г – 3,7%, в 2024г – 3,1%.

По прогнозам, номинальный объем ВВП Азербайджана в 2021г составит 75,3 млрд манатов, в 2022г – 80,5 млрд манатов, в 2023г – 85,1 млрд манатов, в 2024г – 89,5 млрд манатов.

В 2019 году экономический рост составил 2,2%.

А.Мамедов