Фондовый рынок США растет на данных по рынку труда

Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в четверг после публикации данных министерства труда США о числе новых заявок на пособие по безработице.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 884 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда. Эксперты ожидали снижения показателя до 846 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали сокращение до 840 тыс.

Таким образом, число новых заявок впервые с марта остается ниже отметки в 1 млн две недели подряд.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Помимо этого, трейдеры следят за новостями о разработке вакцин от коронавируса. Главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сориот заявил в четверг, что вакцина, которую фармкомпания разрабатывает совместно с университетом Оксфорда, все еще может быть готова до конца текущего года, несмотря на приостановку испытаний.

Накануне фондовый рынок США вырос, при этом акции технологических компаний продемонстрировали лучший однодневный рост примерно за четыре месяца, отыграв часть существенных потерь, понесенных днем ранее. Индикатор Dow Jones в среду прибавил 1,6%, S&P 500 - 2,01%, Nasdaq взлетел на 2,71%.

Инвесторы продолжают следить за акциями технологических компаний. Бумаги Apple Inc. в четверг дорожают на 1,3%, Amazon.com Inc.- на 1,9%, Microsoft Corp.- на 0,5%. Капитализация Facebook Inc.увеличивается на 0,3%.

Котировки Target Corp.повышаются на 0,2%. Ритейлер сообщил, что планирует в ближайшие три года увеличить количество чернокожих сотрудников на 20%.

Цена акций Papa Johns InternationalInc. растет на 2%. Сеть пиццерий объявила о заключении соглашения со своим франчайзи HB Restaurant Group об открытии еще 49 ресторанов в США на фоне роста продаж во время пандемии.

Стоимость Tiffany & Co.повышается на 0,4%. Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE готовится подать иск против Tiffany, обвиняя американскую компанию в неэффективности управлении во время кризиса.

Акции Citigroup Inc.дорожают на 1,5%. Главный исполнительный директор американского банка Майкл Корбат уйдет в отставку в феврале 2021 года. Новым главой банка назначена Джейн Фрэйзер, которая с конца 2019 года занимает должность президента банка, а также руководит подразделением по обслуживанию частных лиц.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:51 поднялся на 164,8 пункта (0,59%) - до 28105,27 пункта.

Standard & Poors 500 набрал 14,98 пункта (0,44%) и составил 3413,94 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 70,79 пункта (0,64%) - до 11212,35 пункта.