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Дальнее зарубежье 10.09.2020 19:49

США могут почти вдвое сократить свой военный контингент в Афганистане

США готовятся к сокращению военного контингента в Афганистане с нынешних 8,6 тыс. до 4,5 тыс. человек к ноябрю, сообщили в четверг афганские СМИ со ссылкой на командующего Центральным командованием США (CENTCOM) генерала Кеннета Маккензи.

В беседе с группой журналистов генерал сказал, что Соединенные Штаты движутся к тому, чтобы к концу октября - ноябрю в Афганистане остались 4,5 тыс. американских военных.

Этого количества достаточно, чтобы выполнить стратегическую задачу по защите США от атак террористов из "Аль-Каиды" и ИГИЛ (обе группировки запрещены в РФ - ИФ), приводят афганские СМИ слова Маккензи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, КОНТИНГЕНТ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]