США могут почти вдвое сократить свой военный контингент в Афганистане

США готовятся к сокращению военного контингента в Афганистане с нынешних 8,6 тыс. до 4,5 тыс. человек к ноябрю, сообщили в четверг афганские СМИ со ссылкой на командующего Центральным командованием США (CENTCOM) генерала Кеннета Маккензи.
В беседе с группой журналистов генерал сказал, что Соединенные Штаты движутся к тому, чтобы к концу октября - ноябрю в Афганистане остались 4,5 тыс. американских военных.
Этого количества достаточно, чтобы выполнить стратегическую задачу по защите США от атак террористов из "Аль-Каиды" и ИГИЛ (обе группировки запрещены в РФ - ИФ), приводят афганские СМИ слова Маккензи.
Власти Азербайджана через Интерпол объявили в розыск 2 армянских диверсантов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Италии реализацию проектов в ненефтяном секторе
Берлин должен сам решить, отказываться ли от "Северного потока 2" - постпред США при НАТО
ЕЦБ сохранил ключевые ставки на текущих уровнях, не стал менять объем программы PEPP
Cadogan в I полугодии получила $1,5 млн чистого убытка против прибыли годом ранее
В Молдавии за сутки выявлено 560 новых случаев COVID-19, скончались 10 пациентов - Минздрав
Власти Таиланда хотят ввести специальную визу для иностранных туристов
Пожар в порту Бейрута перекинулся на склад с продовольственной помощью - Красный Крест
ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
ГААД получит свыше 16 млн манатов на строительство дороги в Агдашском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Рашада Мафусова
В Баку открылась онлайн-выставка «Нормандия-Неман»
Банк Республика снизил процентные ставки по потребительским кредитам до 15%!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори