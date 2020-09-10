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Регион 10.09.2020 20:53

Турция отвергает критику ЛАГ в свой адрес и призывает организацию к позитивному вкладу на благо региона

Турция отвергла критику, прозвучавшую в ходе встречи представителей Лиги арабских государств (ЛАГ), и призвала организацию к позитивному вкладу в обеспечение безопасности и стабильности в регионе, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление турецкого МИД.

"Мы еще раз призываем ЛАГ сыграть позитивную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе вместо того, чтобы действовать под влиянием некоторых из ее членов, которые враждебно относятся к нашей стране", - цитирует агентство заявление внешнеполитического ведомства страны.

В Анкаре добавили, что Турция придерживается позиции целостности арабских стран и региональной стабильности.

В ходе встречи министры иностранных дел Египта и ОАЭ обвинили Турцию в том, что ее деятельность в регионе "представляет угрозу безопасности арабских стран". В ЛАГ также подчеркнули, что Турция игнорирует палестинский вопрос и препятствует урегулированию конфликта.

В ЛАГ также накануне отклонили проект резолюции, осуждающий ОАЭ за мирное соглашение с Израилем.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛАГ, КРИТИКА, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]