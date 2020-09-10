Запасы нефти в США выросли на 2,03 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей - до 500,43 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные резервы бензина снизились на 2,95 млн баррелей и составили 231,9 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,68 млн баррелей, до 175,84 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 3 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,8 млн баррелей и падения резервов дистиллятов на 1 млн баррелей.