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ТЭК 10.09.2020 19:40

Нефть дешевеет на данных о первом за 7 недель росте запасов в США, Brent - $40,49 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг после публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Как отмечает MarketWatch, на протяжении предыдущих шести недель запасы нефти в США сокращались.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 в четверг составляет $40,49 за баррель, что на $0,3 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,49 (1,29%) - до $37,56 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Запасы бензина сократились на 2,95 млн баррелей, дистиллятов - на 1,68 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,3 млн баррелей, в то время как запасы бензина упали на 6,9 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что данные покажут снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Накануне Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 0,1 млн б/с, до 11,4 млн б/с. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,08 млн б/с. При этом, Минэнерго снизило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2020 и 2021 годы.

В четверг нефтяные цены выросли после снижения по итогам шести торговых сессий подряд, отмечает S&P Global Platts. Восстановление рынка акций США поддержало спрос и на другие рисковые активы.

"После нескольких дней потерь цены на нефть и природный газ в среду снова немного выросли. Мы по-прежнему считаем, что произошедший спад в основном вызван рыночными настроениями и связан с ростом всеобщего неприятия риска", - отметил главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]