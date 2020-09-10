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Дальнее зарубежье 10.09.2020 21:43

Трамп продлил на год режим ЧП в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о решении продлить на год режим ЧП в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, сообщает Белый дом.

"Таким образом, я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайного положения (...) в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы и с возможными попытками подорвать доверие общественности к результатам голосований", - приводит Белый дом слова президента США.

При этом Трамп заверил, что у него нет данных, которые бы указывали, что иностранному государству удалось реально повлиять на результаты выборов на американской территории.

"Несмотря на то, что нет данных, указывающих на то, что иностранной державе удалось изменить результаты каких бы то ни было выборов в США, иностранные государства в прошлом предпринимали попытки использовать в своих интересах открытость американской политической системы", - добавил американский президент.

Он напомнил, что, в частности, воздействовать на американскую аудиторию стало проще благодаря интернету.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]