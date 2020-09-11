Запад должен выработать программу помощи Белоруссии на случай ухода Лукашенко - президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и пообещал инициировать европейские дискуссии об экономической помощи Белоруссии после смены власти в стране.

"Мы и в дальнейшем будем инициативными в деле мобилизации прежде всего государств региона применять планы национальных санкций, ведь можно достичь одного и того же результата введением национальных планов санкций во всех государствах ЕС. Но это не было бы лучшим решением, потому что я убежден, что мы как сообщество можем сделать это и быстрее, и эффективнее", - сказал президент в интервью BNS.

По словам Науседы, Лукашенко "оказался в безвыходном положении, в котором - полная зависимость белорусской экономики, задолженность, новые потенциальные проекты, такие, как Белорусская АЭС (БелАЭС) в Островце, которая будет только увеличивать эту финансовую задолженность и зависимость".

"Сегодня у него больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом, так как не осталось никаких возможностей договориться с Западом, ибо он сам не готов с ним говорить. Поэтому он вынужден развернуться лицом к единственному партнеру, то есть к Владимиру Путину", - сказал президент Литвы.

По его словам, намерения Путина совершенно ясны: "полностью объединить два государства в единое целое". "И сегодня у А. Лукашенко, в нынешних обстоятельствах, очень мало рычагов, чтобы устоять под этим интеграционным давлением", - сказал президент Литвы.

Он заявил, что Запад может помочь, оказывая поддержку гражданскому обществу Белоруссии и обсуждая экономическую помощь после заката эры Лукашенко. "Помощь гражданскому обществу, студентам, всем пострадавшим от жестокости режима должна быть предоставлена, следует выработать экономическую программу на тот случай, если Беларусь все же выберет путь без А. Лукашенко", - сказал Науседа.

На вопрос, насколько реально прекращение Белоруссией транзита грузов через Клайпедский порт и Литовские железные дороги, президент ответил, что транзит выгоден прежде всего самой Белоруссии, а убытки Литвы не будут так велики, как говорит Лукашенко.

"Транспортировать свой грузопоток через Клайпедский порт наиболее выгодно самой Беларуси. Конечно, приходится с немалой долей скепсиса воспринимать некоторые высказывания А. Лукашенко о вероятных последствиях прекращения этого транзита для нашего бюджета и экономики", - сказал Г. Науседа.

Президент сказал, что при расширении национальных санкций Литва будет согласовывать позицию с другими странами Балтии и Польшей.