Жители Европы неоднозначно оценивают эффективность иммунизации - иссследование

Доверие общественности к вакцинам растет в Великобритании и некоторых странах ЕС в то время, как другие страны все больше ставят их эффективность под сомнение, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
Исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, показало, что уровень доверия к иммунизации в Великобритании вырос с 47% в мае 2018 года до 52% в ноябре 2019 года.
Кроме того, с большей уверенностью к вакцинам стали относиться жители Франции - там уровень доверия вырос с 22% в 2018 году до 30% в 2019 году. Доверие к вакцинам за этот период также возросло у жителей Италии и Ирландии и Финляндии.
В то же время в Польше число людей, одобряющих вакцинацию, сократилось с 64% в 2018 году до 53% в 2019 году. Отмечается, что такой спад связан с деятельностью "местного движения против вакцин".
По данным Sky News, авторы исследования считают, что регулярная оценка отношения общественности к вакцинации и принятие мер, когда их доверие к вакцинам снижается, "должны быть высшим приоритетом для того, чтобы гарантировать наилучшие шансы внедрения новой вакцины, спасающей жизни".
Sky News отмечает, что результаты исследования опубликованы на фоне опасений, что даже в случае, если эффективность и безопасность вакцины против коронавируса COVID-19 будут подтверждены, число желающих пройти вакцинацию может быть низким.
"Например, в конце марта в Великобритании только 5% населения - когда уровень смертности был высоким - говорили, что не будут прививаться от COVID-19", - сказала руководитель исследования Хайди Ларсон, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
"В июне число (не доверяющих вакцине - ИФ) увеличилось до 15%, когда они наблюдали спад уровня смертности, потому что люди постоянно взвешивают неизбежную угрозу заболевания и риск, который представляет совсем новая вакцина", - добавила Ларсон.
По ее словам, "существует большая обеспокоенность быстротой разработки вакцины против COVID-19, но общественность не заинтересована в скорости - ее больше интересует тщательность (разработки - ИФ), эффективность и безопасность".
"В общем и целом уровень уверенности в вакцинах в мире достаточно высок. Но не нужно принимать это как должное. Уверенность то растет, то снижается. Это очень изменяющийся (показатель - ИФ)", - заявила Ларсон.
В исследовании приняли участие более 284 тыс. человек из 149 стран.
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