Бывший глава Volkswagen предстанет перед судом из-за дизельного скандала

Земельный суд в Брауншвейге допустил к рассмотрению иск против бывшего руководителя германского автопроизводителя Volkswagen Мартина Винтеркорна и еще четырех человек, бывшим и продолжающим работать сотрудникам компании, сообщила судебная коллегия по уголовным делам.

Это произошло спустя пять лет после начала "дизельгейта" - обнаружения манипуляций данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин VW, сообщает Deutsche Welle.

Винтеркорн, которому сейчас 73 года, подозревается в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору, а также нарушении закона о противодействии недобросовестной конкуренции. Как сообщили представители суда, существует высокая вероятность обвинительного приговора.

В целом дизельный скандал обошелся VW почти в 30 млрд евро, отмечает издание WardsAuto. Винтеркорн возглавлял компанию с 2007 года по 2015 год.

В сентябре 2015 года руководство Volkswagen признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

В заявлении суда Брауншвейга говорится, что обвинения в мошенничестве касаются 9 млн автомобилей.

О своем желании получить от VW компенсации в рамках "дизельгейта" только в Германии заявили около 90% автовладельцев, пострадавших в результате манипуляций. Автопроизводитель сообщил, что в рамках мирового соглашения выплатит 235 тыс. владельцев автомобилей в ФРГ компенсации на общую сумму в 750 млн евро.