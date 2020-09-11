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Дальнее зарубежье 11.09.2020 14:32

Афганская делегация отправилась в Доху на переговоры с талибами

Делегация правительства Афганистана отправилась в пятницу из Кабула в столицу Катара Доху на переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщили афганские СМИ.

Накануне было объявлено, что межафганские переговоры, призванные положить конец 40-летнему конфликту в стране, стартуют в Дохе в субботу.

"Мы передадим талибам послание, что они не смогут одержать победу силой и что сейчас представляется возможность положить конец распрям путем переговоров", - заявил телеканалу TOLOnews перед отлетом в Доху член правительственной делегации Абдул Хафиз Мансур.

Он выразил надежду, что переговоры будут результативными.

Делегация талибов уже находится в столице Катара.

На открытие переговоров в Катар прибудет госсекретарь США Майк Помпео.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАТАР, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]