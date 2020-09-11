Афганская делегация отправилась в Доху на переговоры с талибами

Делегация правительства Афганистана отправилась в пятницу из Кабула в столицу Катара Доху на переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщили афганские СМИ.

Накануне было объявлено, что межафганские переговоры, призванные положить конец 40-летнему конфликту в стране, стартуют в Дохе в субботу.

"Мы передадим талибам послание, что они не смогут одержать победу силой и что сейчас представляется возможность положить конец распрям путем переговоров", - заявил телеканалу TOLOnews перед отлетом в Доху член правительственной делегации Абдул Хафиз Мансур.

Он выразил надежду, что переговоры будут результативными.

Делегация талибов уже находится в столице Катара.

На открытие переговоров в Катар прибудет госсекретарь США Майк Помпео.