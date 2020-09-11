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Финансы 11.09.2020 14:42

МВФ не договорился с Минском об экстренном финансировании на $940 млн

Международный валютный фонд (МВФ) не смог согласовать с властями Белоруссии сопутствующие условия предоставления Минску экстренного финансирования на $940 млн для борьбы с распространением коронавируса.

"В марте Беларусь обратилась к МВФ с просьбой обсудить возможную экстренную помощь, но соглашение не было достигнуто, мы не нашли способа преодолеть значительные разногласия по поводу надлежащей реакции (властей - ИФ) на эту проблему (антиэмидемические меры - ИФ)", - заявил на брифинге пресс-секретарь МВФ Джерри Райс.

При этом, по его словам, инструмент быстрого финансирования "не несет жестких условий". "В отношении Белоруссии мы не требовали карантина, изоляции, но мы ожидали гарантий принятия мер по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является нашей стандартной рабочей процедурой во всех странах", - подчеркнул Райс.

"Необходимы гарантии прозрачности и соответствующие политические меры для обеспечения использования финансовых средств для борьбы с пандемией и содействия экономической стабильности", - добавил он.

В пресс-службах Минфина и Нацбанка Белоруссии в пятницу "Интерфаксу" заявили, что не будут комментировать заявление представителя МВФ и перспективы привлечения средств Фонда.

Еще в июле МВФ продолжал переговоры с белорусскими властями о возможности предоставления $940 млн в рамках инструмента быстрого финансирования, констатируя сохранение ряда разногласий.

"Мы продолжаем обсуждение условий предоставления Беларуси быстрого финансирования, но до сих пор не можем прийти к соглашению по некоторым вопросам", - сказал "Интерфаксу" 9 июля тогдашний глава миссии МВФ по Белоруссии Жак Миньян.

Белоруссия в начале апреля обратилась в фонд с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструмента быстрого финансирования на борьбу с последствиями распространения коронавируса.

При этом президент Александр Лукашенко 19 июня заявил, что страна не будет выполнять дополнительные условия МВФ, навязываемые при кредитовании и не касающиеся финансовой части соглашения.

"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай Бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация, - сказал глава государства. - МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МВФ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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