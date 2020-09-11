Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0226 GBR   2.1793 TRY   0.2283

Цена на нефть

$/bbl   10.09 WTI 37.30 -0.75 Brent 40.06 -0.73

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 11.09.2020 15:02

Обеднеть в ходе пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты - ООН

Влияние пандемии коронавируса на рост бедности в мире все еще только набирает обороты, худшее пока впереди, сообщает в пятницу издание The Guardian со ссылкой на доклад ООН.

Так, специальный докладчик ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттер сказал, что 176 млн человек в мире грозит пополнить ряды бедняков в, если принимать за прожиточный минимум в день показатель в $3,2.

Он отметил, экономические последствия пандемии являются беспрецедентными для мирного времени, и сравнил ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.

По словам спецдокладчика, государственная социальная поддержка в разных странах страдает изъянами, имеет краткосрочный характер, а выделение финансовых средств носит недостаточный характер, в результате чего многие сограждан не попадают в поле зрения властей. Он добавил, что многие люди не могут получить доступ к правительственным схемам помощи из-за недостатка компьютерной грамотности или отсутствия доступа к Интернету.

Оливье де Схуттер также обратился с призывом к мировым лидерам, собирающимся в сентябре на Генассамблею ООН, предпринять более решительные шаги для искоренения бедности и сокращения неравенства в мире.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, БЕДНОСТЬ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 27,5 млн, число жертв - 890 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 27,3 млн, умерли более 890 тыс. человек - университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 27 млн, число жертв - 880 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,6 млн, число жертв - 868 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,3 млн, число жертв - 868 тыс. человек - университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26 млн, число жертв - 860 тыс. - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]