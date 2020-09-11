Обеднеть в ходе пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты - ООН

Влияние пандемии коронавируса на рост бедности в мире все еще только набирает обороты, худшее пока впереди, сообщает в пятницу издание The Guardian со ссылкой на доклад ООН.
Так, специальный докладчик ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттер сказал, что 176 млн человек в мире грозит пополнить ряды бедняков в, если принимать за прожиточный минимум в день показатель в $3,2.
Он отметил, экономические последствия пандемии являются беспрецедентными для мирного времени, и сравнил ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.
По словам спецдокладчика, государственная социальная поддержка в разных странах страдает изъянами, имеет краткосрочный характер, а выделение финансовых средств носит недостаточный характер, в результате чего многие сограждан не попадают в поле зрения властей. Он добавил, что многие люди не могут получить доступ к правительственным схемам помощи из-за недостатка компьютерной грамотности или отсутствия доступа к Интернету.
Оливье де Схуттер также обратился с призывом к мировым лидерам, собирающимся в сентябре на Генассамблею ООН, предпринять более решительные шаги для искоренения бедности и сокращения неравенства в мире.
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