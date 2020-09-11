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СНГ 11.09.2020 22:42

Москва и Пекин отвергают попытки США торпедировать сделку с Ираном - Лавров

Россия и Китай не приемлют попыток США подорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы, и Россия, и Китай, как подавляющее большинство членов Совета безопасности ООН, не приемлем американские попытки демонтировать эту важнейшую для всего мира международную договоренность", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ЛАВРОВ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]