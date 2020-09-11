Москва и Пекин отвергают попытки США торпедировать сделку с Ираном - Лавров

Россия и Китай не приемлют попыток США подорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы, и Россия, и Китай, как подавляющее большинство членов Совета безопасности ООН, не приемлем американские попытки демонтировать эту важнейшую для всего мира международную договоренность", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И.
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