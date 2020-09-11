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Транспорт и связь 11.09.2020 14:15

Xaliq Faiqoglu за 2 года купит 120 автобусов на КПГ в рамках проекта с PASHA Bank

Компания «Xaliq Faiqoglu» планирует в течение двух лет закупить 120 автобусов, работающих компримированном (сжатом) природном газе (КПГ), заявил гендиректор компании Фаиг Сеидов.

«Наша главная цель - обновлять автобусный парк, вводить в эксплуатацию экологически чистые, технологически безопасные транспортные средства, обеспечивающие комфорт пассажиров. Мы продолжим наши проекты в этом направлении и в ближайшие два года планируем купить 120 больших автобусов, работающих на КПГ, и ввести их в эксплуатацию в рамках нашего проекта с PASHA Bank по обновлению большей части нашего автобусного парка», - сказал Сеидов в интервью госагентству «АЗЕРТАДЖ».

Он подчеркнул, что за последние 5 лет инвестиции компании превысили 70 млн манатов в проекты по обновлению автобусного парка, создания современной производственной базы, строительства наблюдательного центра. В том числе были приобретены 117 современных автобусов, отвечающих стандартам Евро-5 и Евро-6.

«На эти цели от иностранных финансовых институтов было привлечено до 20 млн манатов (кредит в размере $6 млн был привлечен от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР в 2018 году - ИФ», - добавил Сеидов.

По его словам, с 2016 года около 200 автобусов, используемых компанией, оснащены электронной карточной системой. В планах компании увеличить число таких автобусов до 300 единиц.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТРАНСПОРТ, АВТОБУС, РАСШИРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]