Xaliq Faiqoglu за 2 года купит 120 автобусов на КПГ в рамках проекта с PASHA Bank

Компания «Xaliq Faiqoglu» планирует в течение двух лет закупить 120 автобусов, работающих компримированном (сжатом) природном газе (КПГ), заявил гендиректор компании Фаиг Сеидов.
«Наша главная цель - обновлять автобусный парк, вводить в эксплуатацию экологически чистые, технологически безопасные транспортные средства, обеспечивающие комфорт пассажиров. Мы продолжим наши проекты в этом направлении и в ближайшие два года планируем купить 120 больших автобусов, работающих на КПГ, и ввести их в эксплуатацию в рамках нашего проекта с PASHA Bank по обновлению большей части нашего автобусного парка», - сказал Сеидов в интервью госагентству «АЗЕРТАДЖ».
Он подчеркнул, что за последние 5 лет инвестиции компании превысили 70 млн манатов в проекты по обновлению автобусного парка, создания современной производственной базы, строительства наблюдательного центра. В том числе были приобретены 117 современных автобусов, отвечающих стандартам Евро-5 и Евро-6.
«На эти цели от иностранных финансовых институтов было привлечено до 20 млн манатов (кредит в размере $6 млн был привлечен от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР в 2018 году - ИФ», - добавил Сеидов.
По его словам, с 2016 года около 200 автобусов, используемых компанией, оснащены электронной карточной системой. В планах компании увеличить число таких автобусов до 300 единиц.
Х.Насирзаде
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