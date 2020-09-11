Грамотность Кочаряна стала объектом насмешек в соцсетях Армении – телеграмм-канал

Экс-президент Армении Роберт Кочарян вновь стал объектом насмешек пользователей социальных сетей.

«Армянские пользователи социальных сетей активно обсуждают фотографию, на которой бывший президент РА Роберт Кочарян допустил несколько ошибок в записи на доске из двух слов: «Победившая молодежь»», - пишет телеграмм-канал «Баграмян 26».

Канал подчеркивает, что ошибки Кочаряна стали поводом для многочисленных насмешек и издевательств со стороны пользователей.

Кочарян является обвиняемым по делу 1 марта по статье «Нарушение конституционного строя», и многие граждане продолжают возмущаться решением суда отпустить его из под ареста.

«Подавляющее большинство саркастических постов именно на тему его ареста», - пишет «Баграмян 26».