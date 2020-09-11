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Регион 11.09.2020 14:44

Грамотность Кочаряна стала объектом насмешек в соцсетях Армении – телеграмм-канал

Экс-президент Армении Роберт Кочарян вновь стал объектом насмешек пользователей социальных сетей.

«Армянские пользователи социальных сетей активно обсуждают фотографию, на которой бывший президент РА Роберт Кочарян допустил несколько ошибок в записи на доске из двух слов: «Победившая молодежь»», - пишет телеграмм-канал «Баграмян 26».

Канал подчеркивает, что ошибки Кочаряна стали поводом для многочисленных насмешек и издевательств со стороны пользователей.

Кочарян является обвиняемым по делу 1 марта по статье «Нарушение конституционного строя», и многие граждане продолжают возмущаться решением суда отпустить его из под ареста.

«Подавляющее большинство саркастических постов именно на тему его ареста», - пишет «Баграмян 26».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОЧАРЯН, СОЦСЕТИ-ШУТКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]