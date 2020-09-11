Потребители в Азербайджане в январе-августе приобрели автобензина и дизтоплива на 1,3 млрд манатов

Потребители топлива в Азербайджане в январе-августе 2020 года приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 1 млрд 331 млн манатов ($782,9 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству «Интерфакс–Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-августе 2020 года доходы от продаж автомобильного бензина и дизтоплива составили 5,4% или на сумму 1 млрд 331 млн манатов», - сообщили Госкомстате.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж бензина и дизтоплива потребителям сократились на 0,5%.

В 2019 году в структуре розничного товарооборота на доходы от продаж автомобильного топлива составили 5,9% или 2 млрд 310,5 млн манатов, что на 2,7% выше показателя 2018 года.

В настоящее время розничная цена бензина «Premium Euro-95» на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,2 манат за 1 литр, «Super Euro-98» - 1,4 манат/литр, бензин марки АИ 92 - 0,9 манат за литр, дизельного топлива - 0,6 манат за литр.

Н.Аббасова