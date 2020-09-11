Потребители в Азербайджане в январе-августе приобрели автобензина и дизтоплива на 1,3 млрд манатов

Потребители топлива в Азербайджане в январе-августе 2020 года приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 1 млрд 331 млн манатов ($782,9 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству «Интерфакс–Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-августе 2020 года доходы от продаж автомобильного бензина и дизтоплива составили 5,4% или на сумму 1 млрд 331 млн манатов», - сообщили Госкомстате.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж бензина и дизтоплива потребителям сократились на 0,5%.
В 2019 году в структуре розничного товарооборота на доходы от продаж автомобильного топлива составили 5,9% или 2 млрд 310,5 млн манатов, что на 2,7% выше показателя 2018 года.
В настоящее время розничная цена бензина «Premium Euro-95» на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,2 манат за 1 литр, «Super Euro-98» - 1,4 манат/литр, бензин марки АИ 92 - 0,9 манат за литр, дизельного топлива - 0,6 манат за литр.
Н.Аббасова
Минобороны Азербайджана: Военнослужащие, распространившие кадры с армянским диверсантом, уволены в запас
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Власти Азербайджана через Интерпол объявили в розыск 2 армянских диверсантов
COVID-19 привел к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в январе-августе на 37,7%
Обеднеть в ходе пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты - ООН
Азербайджан предложил создать Туристическую организацию тюркоязычных государств
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
Запад должен выработать программу помощи Белоруссии на случай ухода Лукашенко - президент Литвы
Грамотность Кочаряна стала объектом насмешек в соцсетях Армении – телеграмм-канал
Афганская делегация отправилась в Доху на переговоры с талибами
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ВТБ (Азербайджан) запустил смену пин-кода на сайте и в банкоматах
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Рашада Мафусова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори