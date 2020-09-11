ЗВР Азербайджана на начало августа превышают $57 млрд – ГПБ

Золотовалютные резервы (ЗВР) Азербайджана на 1 августа оцениваются в $57,1 млрд, отмечает российский «Газпромбанк» (ГПБ).
«Высокая достаточность резервов сохраняется, активы суверенного фонда (ГНФАР) вернулись к докризисному уровню, что обеспечивает устойчивость экономики к повторным внешним шокам. Азербайджан остается одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ и обладает достаточными ресурсами для поддержки национальной валюты. По состоянию на 1 августа, ЗВР Азербайджана с учетом активов ГНФАР составили $57,1 млрд, превысив 100% ВВП», - отмечают аналитики ГПБ в обзоре, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
В ГПБ подчеркивают, что ЗВР Азербайджана достаточны для покрытия 60-тимесячного импорта.
По оценкам аналитиков банка, глобальная рецессия и поддержание стабильного курса маната не привели к ухудшению внешней ликвидной позиции Азербайджана.
А.Мамедов
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