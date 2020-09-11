Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0226 GBR   2.1793 TRY   0.2283

Цена на нефть

$/bbl   10.09 WTI 37.30 -0.75 Brent 40.06 -0.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.09.2020 18:20

МИД КНР заявляет о незаинтересованности Китая во вмешательстве в выборы в США

Китай, вопреки заявлениям американской Microsoft, никак не пытается повлиять на выборы в США посредством кибератак, заявил в пятницу представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"У нас нет никакого интереса во вмешательстве, и мы никогда не вмешивались в них", - приводят слова китайского дипломата западные СМИ.

Чжао Лицзянь также заявил о фабрикации Microsoft данных о кибератаках.

Представитель МИД КНР заявил, что мировому сообществу следует проявлять "повышенное внимание" в том, что касается продукции американских технологических компаний, поскольку с ее помощью США могут собирать персональные данные пользователей для собственных служб безопасности.

Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на Microsoft сообщал, что хакеры из России, Китая и Ирана предпринимали активные попытки вмешаться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США.

По данным телекомпании, хакеры из РФ, в частности, совершили кибератаки на более 200 американских организаций.

По данным Microsoft, большинство хакерских атак специалистам компании удалось отбить. Но в компании не стали давать оценку, какая из ранее указанных стран представляет наибольшую угрозу для выборов 2020 года в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МИД, США, КИБЕРАТАКИ


Похожие новости


В Пекине обвинили США в распространении "политического вируса" в виде нападок на Китай Китай поддерживает ВОЗ, считает нападки на организацию безосновательными - МИД МИД Азербайджана в связи с коронавирусом призвал к осторожности граждан, собирающихся посетить Китай Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества Азербайджан готов расширить сотрудничество с Китаем в энергетике, транспорте, туризме и промышленности - Алиев Иран привержен СВПД- Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]