МИД КНР заявляет о незаинтересованности Китая во вмешательстве в выборы в США

Китай, вопреки заявлениям американской Microsoft, никак не пытается повлиять на выборы в США посредством кибератак, заявил в пятницу представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"У нас нет никакого интереса во вмешательстве, и мы никогда не вмешивались в них", - приводят слова китайского дипломата западные СМИ.

Чжао Лицзянь также заявил о фабрикации Microsoft данных о кибератаках.

Представитель МИД КНР заявил, что мировому сообществу следует проявлять "повышенное внимание" в том, что касается продукции американских технологических компаний, поскольку с ее помощью США могут собирать персональные данные пользователей для собственных служб безопасности.

Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на Microsoft сообщал, что хакеры из России, Китая и Ирана предпринимали активные попытки вмешаться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США.

По данным телекомпании, хакеры из РФ, в частности, совершили кибератаки на более 200 американских организаций.

По данным Microsoft, большинство хакерских атак специалистам компании удалось отбить. Но в компании не стали давать оценку, какая из ранее указанных стран представляет наибольшую угрозу для выборов 2020 года в США.