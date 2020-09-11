МИД КНР заявляет о незаинтересованности Китая во вмешательстве в выборы в США

Китай, вопреки заявлениям американской Microsoft, никак не пытается повлиять на выборы в США посредством кибератак, заявил в пятницу представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"У нас нет никакого интереса во вмешательстве, и мы никогда не вмешивались в них", - приводят слова китайского дипломата западные СМИ.
Чжао Лицзянь также заявил о фабрикации Microsoft данных о кибератаках.
Представитель МИД КНР заявил, что мировому сообществу следует проявлять "повышенное внимание" в том, что касается продукции американских технологических компаний, поскольку с ее помощью США могут собирать персональные данные пользователей для собственных служб безопасности.
Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на Microsoft сообщал, что хакеры из России, Китая и Ирана предпринимали активные попытки вмешаться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США.
По данным телекомпании, хакеры из РФ, в частности, совершили кибератаки на более 200 американских организаций.
По данным Microsoft, большинство хакерских атак специалистам компании удалось отбить. Но в компании не стали давать оценку, какая из ранее указанных стран представляет наибольшую угрозу для выборов 2020 года в США.
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