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Транспорт и связь 11.09.2020 19:20

Белград и Приштина договорились о возобновлении авиасообщения

Авиасообщение между Белградом и Приштиной возобновится в течение последующих месяцев, сообщает в пятницу белградская радиостанция Б92.

Она приводит слова представителя косовской краевой администрации, ответственного за развитие инфраструктуры Арбана Абраши, который сообщил, что "полеты возобновятся в рекордный срок".

Специальный посланник администрации США на Балканах Ричард Гренелл также сообщил "о достижении соглашения по первому полету между Белградом и Приштиной в XXI веке".

Власти Сербии и автономного края Косово и Метохия подписали меморандум о намерениях, касающийся возобновления авиасообщения по линии Белград-Приштина еще в феврале. В нем в частности улажены такие имевшиеся в прошлом препятствия, как контроль за воздушным пространством и ситуация с налогообложением.

В соответствии с этим меморандумом, путешественники, летящие из Белграда в Приштину, смогут использовать в качестве документа не паспорт, а удостоверение личности. При этом жители Косово и Метохии, имеющие паспорта самопровозглашенной "Республики Косово" смогут использовать их, но лишь при транзите через белградский аэропорт "Никола Тесла".

Авиасообщение между Белградом и Приштиной было прекращено в период вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии в конце прошлого века.

На прошлой неделе при посредничестве Вашингтона Белград и Приштина договорились о налаживании экономических отношений. Сербская сторона настояла на том, чтобы из текста соглашения был изъят пункт, в котором в частности упоминается "взаимное признание".

Представленные албанским этническим большинством власти сербского автономного края Косово и Метохия в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии под наименованием "Республика Косово". Ряд стран признал этот шаг. Сербия этого не признает.

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Тэги: СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, ПРИШТИНА, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]