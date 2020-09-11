Белград и Приштина договорились о возобновлении авиасообщения

Авиасообщение между Белградом и Приштиной возобновится в течение последующих месяцев, сообщает в пятницу белградская радиостанция Б92.
Она приводит слова представителя косовской краевой администрации, ответственного за развитие инфраструктуры Арбана Абраши, который сообщил, что "полеты возобновятся в рекордный срок".
Специальный посланник администрации США на Балканах Ричард Гренелл также сообщил "о достижении соглашения по первому полету между Белградом и Приштиной в XXI веке".
Власти Сербии и автономного края Косово и Метохия подписали меморандум о намерениях, касающийся возобновления авиасообщения по линии Белград-Приштина еще в феврале. В нем в частности улажены такие имевшиеся в прошлом препятствия, как контроль за воздушным пространством и ситуация с налогообложением.
В соответствии с этим меморандумом, путешественники, летящие из Белграда в Приштину, смогут использовать в качестве документа не паспорт, а удостоверение личности. При этом жители Косово и Метохии, имеющие паспорта самопровозглашенной "Республики Косово" смогут использовать их, но лишь при транзите через белградский аэропорт "Никола Тесла".
Авиасообщение между Белградом и Приштиной было прекращено в период вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии в конце прошлого века.
На прошлой неделе при посредничестве Вашингтона Белград и Приштина договорились о налаживании экономических отношений. Сербская сторона настояла на том, чтобы из текста соглашения был изъят пункт, в котором в частности упоминается "взаимное признание".
Представленные албанским этническим большинством власти сербского автономного края Косово и Метохия в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии под наименованием "Республика Косово". Ряд стран признал этот шаг. Сербия этого не признает.
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