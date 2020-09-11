В Ираке впервые за полгода после начала эпидемии провели пятничную молитву с участием тысяч верующих

В Ираке первый раз за шесть месяцев с начала эпидемии коронавируса прошла пятничная молитва, в которой приняли участие тысячи верующих, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".
Богослужение на свежем воздухе прошло на востоке Багдада в районе Садр-Сити, и на него собралось множество сторонников влиятельного шиитского религиозного лидера Муктады ас-Садра.
При этом молящиеся носили маски и перчатки, а перед тем, как допустить верующих во внутренний двор мечети, у них меряли температуру. Также присутствующих обязали соблюдать дистанцию, а волонтеры разбрызгивали вокруг дезинфицирующее средство.
Позднее ожидается проведение пятничной молитвы в священном для шиитов городе Эн-Наджафе.
В марте иракские власти с целью сдержать распространение коронавируса ввели комендантский час; также для массовых собраний были закрыты мечети. В свою очередь самое влиятельное духовное лицо у шиитов Ирака аятолла Али ас-Систани прекратил еженедельные проповеди, и они пока не возобновились.
Однако с тех пор ограничительные меры в Ираке были существенно ослаблены, хотя в начале сентября за сутки в стране выявляли рекордное для Ирака количество случаев коронавируса - более 5 тыс.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Ираке за время пандемии выявили 278 418 случаев коронавируса. 7814 инфицированных скончались, 213 817 выздоровели.
Баку и Каир обсуждают возобновление прямых рейсов после пандемии
США скоро подготовят санкции против Беларуси и консультируются по этому вопросу с ЕС - госдеп
Минобороны Азербайджана: Военнослужащие, распространившие кадры с армянским диверсантом, уволены в запас
Проект "Северный поток 2" нужно остановить, он снижает энергобезопасность Центральной Европы - премьер Польши
Топ-менеджер Bridgewater обвинила хедж-фонд в несправедливой оплате ее труда
Белград и Приштина договорились о возобновлении авиасообщения
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
В Испании за сутки выявлено почти 5 тыс. заболевших коронавирусом
Бахрейн и Израиль согласились нормализовать отношения - Трамп
Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку вручили награду Россотрудничества Вагифу Аббасову
ВТБ (Азербайджан) запустил смену пин-кода на сайте и в банкоматах
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Рашада Мафусова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори