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Религия 11.09.2020 17:58

В Ираке впервые за полгода после начала эпидемии провели пятничную молитву с участием тысяч верующих

В Ираке первый раз за шесть месяцев с начала эпидемии коронавируса прошла пятничная молитва, в которой приняли участие тысячи верующих, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

Богослужение на свежем воздухе прошло на востоке Багдада в районе Садр-Сити, и на него собралось множество сторонников влиятельного шиитского религиозного лидера Муктады ас-Садра.

При этом молящиеся носили маски и перчатки, а перед тем, как допустить верующих во внутренний двор мечети, у них меряли температуру. Также присутствующих обязали соблюдать дистанцию, а волонтеры разбрызгивали вокруг дезинфицирующее средство.

Позднее ожидается проведение пятничной молитвы в священном для шиитов городе Эн-Наджафе.

В марте иракские власти с целью сдержать распространение коронавируса ввели комендантский час; также для массовых собраний были закрыты мечети. В свою очередь самое влиятельное духовное лицо у шиитов Ирака аятолла Али ас-Систани прекратил еженедельные проповеди, и они пока не возобновились.

Однако с тех пор ограничительные меры в Ираке были существенно ослаблены, хотя в начале сентября за сутки в стране выявляли рекордное для Ирака количество случаев коронавируса - более 5 тыс.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Ираке за время пандемии выявили 278 418 случаев коронавируса. 7814 инфицированных скончались, 213 817 выздоровели.

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Тэги: ИРАК, МЕЧЕТЬ, БОГОСЛУЖЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]