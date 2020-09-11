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ТЭК 11.09.2020 18:43

Украина ликвидирует концерн "Ядерное топливо", планировавший проект с российским ТВЭЛом

Государственный концерн "Ядерное топливо" будет ликвидирован в связи с невыполнением определенной при его создании функции, заявила временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец.

"Концерн "Ядерное топливо" не выполнил свою функцию в отношении строительства сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Буславец уточнила, что этот вопрос рассматривался в ходе ее посещения "Восточного горно-обогатительного комбината" (входит в концерн) и по итогам аудита компании.

"И на сегодня будет проводиться период его подготовки к ликвидации", - добавила глава Минэнерго.

Как сообщалось, в 2011 году концерн и российское АО "ТВЭЛ" учредили СП по строительству завода по производству ядерного топлива. Стоимость проекта оценивалась в $450 млн, но он не был реализован.

Госконцерн "Ядерное топливо" было создано с целью организации на территории Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет.

"Ядерное топливо" объединяет госпредприятия: "Восточный ГОК", "Смолы", "Украинский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт промышленной технологии".

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Тэги: УКРАИНА, АТОМ, ГОСКОНЦЕРН, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]