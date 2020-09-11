Государственный концерн "Ядерное топливо" будет ликвидирован в связи с невыполнением определенной при его создании функции, заявила временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец.
"Концерн "Ядерное топливо" не выполнил свою функцию в отношении строительства сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в пятницу.
Буславец уточнила, что этот вопрос рассматривался в ходе ее посещения "Восточного горно-обогатительного комбината" (входит в концерн) и по итогам аудита компании.
"И на сегодня будет проводиться период его подготовки к ликвидации", - добавила глава Минэнерго.
Как сообщалось, в 2011 году концерн и российское АО "ТВЭЛ" учредили СП по строительству завода по производству ядерного топлива. Стоимость проекта оценивалась в $450 млн, но он не был реализован.
Госконцерн "Ядерное топливо" было создано с целью организации на территории Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет.
"Ядерное топливо" объединяет госпредприятия: "Восточный ГОК", "Смолы", "Украинский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт промышленной технологии".
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