Государственный концерн "Ядерное топливо" будет ликвидирован в связи с невыполнением определенной при его создании функции, заявила временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец.

"Концерн "Ядерное топливо" не выполнил свою функцию в отношении строительства сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Буславец уточнила, что этот вопрос рассматривался в ходе ее посещения "Восточного горно-обогатительного комбината" (входит в концерн) и по итогам аудита компании.

"И на сегодня будет проводиться период его подготовки к ликвидации", - добавила глава Минэнерго.

Как сообщалось, в 2011 году концерн и российское АО "ТВЭЛ" учредили СП по строительству завода по производству ядерного топлива. Стоимость проекта оценивалась в $450 млн, но он не был реализован.

Госконцерн "Ядерное топливо" было создано с целью организации на территории Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет.

"Ядерное топливо" объединяет госпредприятия: "Восточный ГОК", "Смолы", "Украинский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт промышленной технологии".